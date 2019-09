Hallo kroket! Hier vind je de beste garnaalkroket van Brussel JCV

07 september 2019

20u52 1 Brussel Cédric Mosbeux van ‘Fernand Obb Delicatessen’ in Sint-Gillis maakt de beste garnaalkroketten van Brussel. Dat blijkt uit de wedstrijd voor de beste garnaalkroket van de stad. Het is al de tweede keer dat Mosbeux de prijs op zijn schouw mag zetten.

In totaal deden 19 etablissementen uit Brussel mee aan de wedstrijd. Die werd voor het eerst mét publiek georganiseerd op het festival ‘eat! Brussels drink! Bordeaux’. De twaalfkoppige jury werd voorgezeten door Lionel Rigolet, de chef van het bekende Brusselse restaurant Comme chez Soi.

‘Fernand Obb Delicatessen’ kwam als winnaar uit de bus en mag nu een jaar lang de vermelding ‘beste garnaalkroket van Brussel’ gebruiken. Ook bij de eerste editie van de wedstrijd vorig jaar stond de zaak, die in de Taminestraat in Sint-Gillis huist, al bovenaan het podium. “Echt een verrassing en een hele eer”, zegt Mosbeux. “We hadden niet verwacht dat we ook dit jaar eerste zouden eindigen. Eigenlijk hebben we niets veranderd aan ons recept. Het is nog altijd hetzelfde als toen we het restaurant openden. We maken onze kroketten wel nog altijd met veel energie en liefde.”

Punch

‘The 1040' en ‘Beaucoup Fish’ vervolledigden het podium. Bij restaurant Beaucoup Fish op de Van Gaverstraat beschouwen ze de garnaalkroket als een van hun specialiteiten. “Het begint allemaal met een goeie Bisque en door genoeg kruiden te gebruiken", zegt Pieter-Jan Donders van Beaucoup Fish. “Ik gebruik ook altijd wat cayennepeper. Een goede garnaalkroket moet wat punch hebben, dat mag niet te plat zijn.”

De wedstrijd zorgt wel voor wat stress bij de deelnemers. “Veel van mijn kroketten braken in de friteuse”, zegt Donders. “Beetje vreemd want op een gewone avond maken wij er zo tientallen, maar hier is alles een beetje anders. We hebben ook lichtjes anders paneermiddel. Waarom we deelnamen? Voor de eer natuurlijk. En het blijft een van onze topspecialiteiten waar we trots op zijn. We wouden vorig jaar ook al meedoen, maar toen waren we net te laat? Gelukkig zagen we het dit jaar wel op tijd.”