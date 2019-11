Hallepoorttunnel uurtje afgesloten voor brandoefening WHW/SHVM

17u29 0 Brussel Nachtelijke weggebruikers keken afgelopen nacht raar op. In de bekende Hallepoorttunnel leek een inferno uitgebroken te zijn. Gelukkig bleek het om een oefening van de Brusselse brandweer te gaan, die voor de gelegenheid de tunnel had afgesloten voor alle verkeer.

Er werden een twintigtal autowrakken opgesteld in de tunnel met aan boord zware oefenpoppen (ook klein model kind en baby) als slachtoffers. De brandweer was ter plaatse met 35 manschappen, 4 autopompen en 2 autoladders (personeel van de ladders wordt gebruikt als verkenningspersoneel). De bedoeling was de bestaande procedures voor tunnelbrand, die eerder aangeleerd waren in het gespecialiseerde centrum te Zwitserland, in de praktijk om te zetten. Ook werden de nieuwe hydranten in de gerenoveerde tunnel getest. “Deze nieuwe hydranten leveren het dubbele volume van water dan vroeger en laten tevens toe dat de brandweerlieden ter plaatse zelf de druk en het debiet kunnen bepalen”, aldus brandweerwoordvoerder Walter Derieuw.

Tien ‘slachtoffers’

De oefening werd afgetrapt om 23u36 door een telefoontje van de permanentie an Mobiris aan de NC112 om brandende voertuigen te melden in de Hallepoorttunnel richting Zuid. Er zou ook hevige rookontwikkeling zijn. Tijdens de oefening werd er ook koude en warme rook verspreid in de tunnelkoker. Door de 2 gescheiden tunnelkokers blijft een tunnel rookvrij. De plaats van het incident werd benaderd door 2 hulpkolonnes langs beide zijden van de tunnel. Er werden , fictief, 10 slachtoffers overgebracht naar het ziekenhuis. Omstreeks 01u16 werd de oefening beëindigd. De oefening zal nu geëvalueerd worden en, indien nodig, zullen de procedures aangepast worden. De radiocommunicatie ter plaatse en met de Dispatching zal eveneens onder de loep genomen worden. De politie was eveneens ter plaatse om enkele drones uit te testen. De Brandweer kan trouwens beroep doen op de politieploeg met drones