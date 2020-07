Half miljoen voor vzw’s die openbare ruimte anders gaan inrichten JCV

01 juli 2020

15u27 0 Brussel 46 vzw’s hebben van Brussel Mobiliteit de toestemming gekregen om op hun eigen manier de openbare ruimte in Brussel te hertekenen. Dat gebeurt na de projectoproep ‘Brussel met vakantie’. De belangstelling daarvoor was groot, want er werden liefst 186 projecten ingediend.

Om aan de criteria van de projectoproep te voldoen en kans te maken op financiële ondersteuning voor de uitwerking moest er aan enkele criteria worden voldaan op basis van de prioriteiten van het gewestelijk mobiliteitsplan Good Move. Tegelijkertijd moesten de projecten liefst ook participatief zijn en diverse doelgroepen bereiken.

De 46 weerhouden projecten kunnen op basis hiervan in vier categorieën worden ondergebracht. Ze zorgen voor nieuwe ontmoetingsruimte, creëren extra groen in de stad, hebben aandacht voor actieve verplaatsingsmiddelen of creëren veilige speelruimte voor kinderen door een uitbreiding van het recreatieve, sportieve en culturele aanbod.

Belangrijke stap

“Veel Brusselaars moeten deze zomervakantie in eigen stad doorbrengen en massa-evenementen zoals Brussel-Bad kunnen niet plaatsvinden. Deze projectoproep vormt een belangrijke stap in de transitie naar een leefbare, veerkrachtige en aantrekkelijke stad voor jong en oud”, aldus Brussels minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen).

In totaal werd 502.000 euro vrijgemaakt om de 46 geselecteerde projecten te financieren voor hun nieuwe invulling van de openbare ruimte.