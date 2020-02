Half miljoen voor ICT-materiaal op school JCV

25 februari 2020

11u15 0 Brussel De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) geeft 27 Nederlandstalige basisscholen in Brussel bijna 470.000 euro subsidie om laptops, digitale schoolborden of tablets te kopen. Het is al de tweede subsidieronde op korte tijd. Eind vorig jaar ging er ook al geld naar 82 scholen.

Het is niet de eerste subsidierond voor ICT in het Brussels Nederlandstalig onderwijs. In totaal heeft de VGC het afgelopen jaar al voor meer dan twee miljoen euro voor ICT-materialen toegekend.

Met het geld kunnen scholen digitale schoolborden, laptops, tablets of een combinatie daarvan aankopen of leasen. Er is wel een plafond van 20.000 euro per school. “Met deze subsidies ondersteunen we de basisscholen van de drie netten om alle leerlingen te helpen digitale basisvaardigheden te verwerven”, zegt Sven Gatz (Open VLD), bevoegd voor Nederlandstalig onderwijs. “De ICT-materialen zullen de leerlingen helpen om de eindtermen te behalen bij het gebruik van laptops en andere digitale toestellen, media en werkwijzen.”