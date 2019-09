Half miljoen euro voor vier fietsprojecten in Brussel JCV

25 september 2019

12u29 0 Brussel Het Fonds Bikes in Brussels, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, trekt 500.000 euro uit om vier fietsprojecten in Brussel te ondersteunen. Het is de tweede keer dat het Fonds projecten uitkiest die meer mensen in Brussel op de fiets moeten krijgen.

In totaal wordt er 526.160 euro uitgetrokken voor vier projecten. De grootste som gaat naar de gemeente Schaarbeek. Die krijgt bijna 230.000 euro voor de aankoop van 50 extra fietsboxen. De gemeente Jette ontvangt dan weer ruim 178.000 euro voor de aanleg van een voetgangers- en fietsersbrug over de drukke Eugène Toussaintstraat ter hoogte van de Rivierendreef.

De hockey- en tennisclub Royal Uccle Sport krijgt 12.600 euro voor een fietsenstalling met 60 plaatsen en om haar spelers aan te moedigen om met de fiets naar de match te komen. Het project VeloSc(h)ool van de gemeente Sint-Gillis krijgt 106.000 euro. Daarbij worden 20 straten aangeduid als fietsstraten en komen er fietslessen in de lagere scholen.

Het Fonds Bikes in Brussels werd in 2018 opgericht en verleent steun aan initiatieven van verenigingen, overheden of private en publieke partners die het gebruik van de fiets aanmoedigen door de infrastructuur te verbeteren of materiaal ter beschikking te stellen. Het fonds kiest meerdere keren per jaar projecten uit die het steunt.