Hakenkruis in kunstgalerij valt niet bij iedereen in de smaak SZM

19 september 2019

18u23 0 Brussel In de kunstgalerij Bog-Art op de Bogaardenstraat in Brussel was sinds deze week een hakenkruis te zien op de vitrine. Dat zorgde voor veel ophef. De kunstenaar zelf, Fatmir Limani (PS), tevens schepen van cultuur in Koekelberg zag er echter geen kwaad opzet in.

Het Nazi-symbool is voor sommigen not done. Maar daar werden velen die langs de Bogaardenstraat 18 stapten, deze week mee geconfronteerd. In de galerij Bog-Art van Fatmir Limani is namelijk momenteel een expositie aan de gang over fascisme. Zelf Albanees met een vader die de concentratiekampen heeft meegemaakt, was de bedoeling van Limani niet om mensen te kwetsen, maar vooral om te choqueren en om de taboes te doorbreken.

Op het kunstwerk staat te lezen “Et Dieu créa A. Hitler”. Jakupaj, de galerist legde ons het kunstwerk uit. “De achterliggende betekenis is eigenlijk dat god niet Hitler of het fascisme heeft gecreëerd, maar dat de mens daar de oorzaak van is.” Ondertussen is het kunstwerk wel verplaatst achter een muur en staat het niet meer in het zicht van passanten.