Hakenkruis en penis op helm: Brusselse brandweerman van Maghrebijnse afkomst slachtoffer van racisme: "Keer terug naar Molenbeek"

29 oktober 2019

13u54

Bron: Belga, RTBF, Eigen berichtgeving 16 Brussel Een brandweerman in opleiding, van Maghrebijnse afkomst, heeft afgelopen vrijdag racistische beledigingen teruggevonden op zijn helm. Dat meldt de RTBF. Op zijn materiaal vond hij ook een tekening van een penis en een hakenkruis terug. Het slachtoffer en de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (DBDMH) hebben een klacht ingediend bij de politie, nadat zijn kluisje afgelopen nacht werd opengebroken en er een plakje ham en een blikje bier in waren geplaatst.

“Aap”, “stront”, “keer terug naar Molenbeek”: het zijn slechts enkele racistische uitingen die op de helm van de brandweerman werden geschreven. In een interne nota na het eerste incident zei de directie "dat ze deze ontoelaatbare en strafbare actie ten strengste veroordeelt". Ze voegt er aan toe dat deze het onderwerp zal zijn van een tuchtprocedure.

“Het is een zeer moeilijke situatie om in te leven”, reageert het slachtoffer. “Ze veroorzaakt veel stress. Racisme bestaat bij de Brusselse brandweer zoals ze elders bestaat. Maar deze daden vertegenwoordigen noch de dienst noch mijn collega’s. Ik heb gebruik kunnen maken van het advies van onze juridische dienst en een klacht ingediend bij de politie. Nu wil ik graag mijn opleiding afmaken en in de compagnie treden. De situatie raakt me diep, maar het werk blijft me motiveren. Toen ik bij de brandweer kwam, wilde ik aansluiten bij een grote familie. Dat is duidelijk niet zo eenvoudig, maar ik geef het niet zomaar op. Dit is belangrijk voor mij en het is belangrijk om de mentaliteit van de mensen te veranderen.”

DBDMH-woordvoerder Walter Derieuw bevestigde de feiten. "Momenteel lopen er twee onderzoeken naar het incident, zowel een intern disciplinair onderzoek als een gerechtelijk onderzoek door de politie. We hebben de politie ingeschakeld om de feiten vast te stellen en ons te helpen bij het identificeren van de perso(o)n(en) die verantwoordelijk zijn voor deze handelingen. Die zijn immers bij wet strafbaar. De Brusselse brandweer heeft daarom een klacht ingediend tegen X. Bovendien zal, ongeacht wat de gerechtelijke autoriteit onderneemt, een procedure voor onmiddellijke verwijdering van de schuldige(n) worden ondernomen", zegt hij. "Deze handelingen zijn in strijd met onze waarden.”

Opengesteld voor diversiteit

Kolonel Pierre Menu, adjunct-directeur-generaal, betreurt het hele incident. “Veel van onze medewerkers zijn van Noord-Afrikaanse afkomst, vooral onder de jongsten. De laatste jaren heeft ons korps zich echt opengesteld voor de diversiteit van de Brusselse bevolking. We zijn allemaal geschokt door de feiten, het is onbegrijpelijk omdat het zo in strijd is met onze waarden. De geviseerde persoon wordt momenteel opgevolgd door onze interne preventiedienst. Het onderzoek loopt nog en deze handelingen zullen niet ongestraft blijven. ”

Brussels staatssecretaris belast met DBDMH, Pascal Smet, vertelde aan de zender dat hij "om een grondig onderzoek heeft gevraagd". "We zullen wachten op een rapport en, indien nodig zullen verdere stappen worden genomen."

Volgens Derieuw is het de eerste keer dat de brandweer zo’n klacht krijgt. “Er wordt al wel eens gegrapt met elkaar, maar zo ernstig hebben we het nog niet meegemaakt.”

