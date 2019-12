Haatprediker Jean-Louis Denis mag maand Molenbeek niet in mvdb RDK

14 december 2019

10u13

Bron: La Dernière Heure 38 Brussel Jean-Louis Denis, de islambekeerling die vijf jaar een celstraf uitzat wegens rekrutering van jongeren voor de Syrische burgeroorlog, mag een maand lang Molenbeek niet in. Dat heeft burgemeester Catherine Moureaux (PS) beslist. Ze heeft daartoe een administratief politiebevel uitgevaardigd, meldt La Dernière Heure.

De Franstalige prediker die via internet haatboodschappen de wereld instuurt, woont momenteel in Londerzeel. Hij dook verschillende keren in de Brusselse gemeente op waar hij optrok met jongeren. Daarop besliste burgemeester Moureaux vrijdag om de moslimprediker een maand lang de toegang tot haar gemeente te ontzeggen. Dat verbod kan bovendien nog twee keer verlengd worden met een maand. Politiezone Brussel-West zal moeten controleren of Denis het verbod naleeft. Komende donderdag mag de moslimprediker zich wel komen verdedigen op het gemeentehuis van Sint-Jans-Molenbeek. Hij kan in principe ook naar de Raad van State stappen om de beslissing van Moureaux aan te vechten.



Eerder verbood Vilvoords burgemeester Hans Bonte (sp.a) Denis, bijgenaamd Le Soumis (‘De Onderworpene’), lessen Nederlands in zijn stad te komen volgen.