Haal eens een stukje MIVB-geschiedenis in huis: oude kaartenbakjes omgebouwd tot sleutelkastjes JCV

07 november 2019

16u00 0 Brussel Wie dat wil, kan vanaf 13 november een klassiek oranje ontwaardingstoestel van de MIVB in huis halen. De vzw L’Ouvroir, een maatwerkbedrijf dat werkt met mensen met een beperking, gaf de bakjes een tweede leven als sleutelhouder.

De oranje bakken verdwenen in 2016, samen met de klassieke papieren ticketjes, van het MIVB-net. Zij werden toen vervangen door de rode Mobib-toestellen en de bijhorende elektronische kaart.

1.500 van de bakken krijgen nu een tweede leven. Zij werden door de mensen van vzw L’Ouvroir omgebouwd tot sleutelkastje. Fans van het openbaar vervoer in Brussel weten dus wat ze voor Kerst in huis moeten halen. “We hebben de toestellen schoongemaakt en de motoren en de elektronische printplaten die er in zaten verwijderd en gerecycleerd”, zegt Damien Logghe van L’Ouvroir. “Daarna konden onze mensen de toestellen schoonmaken, de scharnieren bevestigen en het interieur aanpakken.”

Deuren openen

Het nieuwe bakje kreeg de naam Sesame mee. “Dat werkt in alle talen en het geeft goed aan wat dit toestel doet: deuren openen”, zegt Logghe. “Zowel vroeger op de bus of op de tram als vandaag in je eigen huis. Het is ook leuk om zo’n iconisch object voor Brussel in huis te halen.”

Wie er eentje wil hebben zal snel moeten zijn, want het aantal exemplaren is beperkt tot 1.500. “Niet alle bakjes waren nog geschikt om te gebruiken”, zegt Logghe. “We hopen wel dat we het idee naar het buitenland kunnen brengen. Deze bakjes werden immers gemaakt door een Belgisch bedrijf en zijn wijd gebruikt. Niet alleen bij De Lijn bijvoorbeeld, maar tot in Brazilië toe.”

De juiste prijs van een Sesame-bakje is 84 euro. Ze zullen te koop zijn vanaf 13 november. Kopen kan bij L’Ouvroir zelf, in de MIVB-store in station Rogier en via de MIVB-webshop. Een aantal kleinere verkooppunten is te vinden op www.l-ouvroir.be. De verkoop duurt tot het einde van de maand of zolang de voorraad strekt.