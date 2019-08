Gudule Winery maakt Europese wijn in Brussel SZM

16 augustus 2019

17u45 0 Brussel Gudule winery, verwijzend naar Sint-Goedele, de beschermheilige van Brussel, is een urban winery dat bedacht werd door Thierry Lejeune, een oude werknemer in een drukkerij. Druiven importeren en in de stad wijn maken, zo kan je het concept in een zin uitleggen. Sinds juni kan je het afgewerkt product proeven in zijn garage aan Tour & Taxis.

Sinds hij mag drinken, heeft Lejeune een passie voor wijnen en daarom besloot hij om zich daarin te verdiepen. Anderhalf jaar heeft hij nagedacht over hoe hij wijn zou kunnen produceren en in juni kon hij eindelijk zijn afgewerkt product verkopen.

“Ik had twee opties: ofwel begin ik bij nul met een eigen wijngaard, maar dan zou ik vijf jaar geen inkomen hebben, of ik neem een productie over in Frankrijk, maar ik zag het ook niet zitten om te verhuizen.” Dan kwam hij op een derde optie terecht: in zijn thuisstad blijven en hier wijn produceren. “Het concept werd dan om druiven te halen overal in Europa en die naar Brussel te brengen, waar de productie zou plaatsvinden. Zo kon ik een jaar later een afgewerkt product hebben en in Brussel blijven.”

Interessante assemblages

Dat idee om een urban winery te openen is uiteindelijk bijgebleven. “Er zijn veel bierbrouwers en ook veel druiventelers in Brussel of de rand, maar geen enkele officiële wijnproductie.” Zo besloot Lejeune om de sprong te wagen. “Het feit dat ik druiven haal overal in Europa zorgt er ook voor dat ik interessante combinaties kan uitproberen die niet iedereen maakt.”

Vooraleer hij daaraan begon nam Lejeune een aantal partners om hem daarin te steunen. “Eerst en vooral ben ik naar een adviesbureau gestapt die zich specialiseerden in wijnproductie om te vragen of mijn project stand hield en niet een hoop onzin was.” Die maakten uiteindelijk met Lejeune een businessplan op, waarin het project zou werken. Samen met een winemaker, Pascal Lenzi, kozen ze uiteindelijk in 2018 de eerste druiven die ze zouden gebruiken om wijn te maken.

Hoge klasse

De druiven kwamen bij de eerste productie vooral uit Frankrijk. “Qua logistiek, was het moeilijk om op tijd druiven van andere landen te importeren, maar voor onze volgende productie hebben we druiven uit Spanje, Frankrijk, Oostenrijk en Italië.”

In juni van dit jaar werd de eerste productie op de markt gezet. Vijf verschillende wijnen, die Lejeune van hogere kwaliteit beschouwt. De verkoop doet hij momenteel vooral uit een grote garage dichtbij Tour & Taxis, waar de productie ook plaatsvindt. “We zijn ondertussen ook aan het kijken voor bio-winkels of wijnbars, waarmee we zouden willen samenwerken.” Daarnaast opent eind september ook een webshop die de aankoop zal vergemakkelijken. “Ook al komen onze druiven van buiten België, we willen de verkoop vooral lokaal houden, zodat we met de fiets kunnen leveren.”

Binnen twee jaar zal zich ook een schuimwijn toevoegen op de kaart, gemaakt met de druiven van Oostenrijk die binnenkort zullen aankomen.