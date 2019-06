Grote zomerwerven gaan vandaag al van start JCV

11 juni 2019

14u36 0 Brussel Deze zomer wordt er opnieuw op verschillende plaatsen in Brussel gewerkt aan de weg. Sommige voorbereidende werkzaamheden binnen vandaag dinsdag al. De Leopold II- en de Rogiertunnel worden ook deze zomer aangepakt.

Net zoals vorig jaar gaat de Leopold II-tunnel tijdens de zomervakantie opnieuw volledig dicht. Vanaf 28 juni wordt de tunnel in beide richtingen gesloten. Daarom wordt er ook rond het Elisabethpark een en ander gewijzigd.

Tot en met 1 september rijden de bussen in wijzerzin en personenwagens in tegenwijzerzin rond het park. De opstelling van deze verkeerssituatie start al op dinsdag 11 juni. Vanaf zaterdag 15 juni wordt het eenrichtingsverkeer dan ingevoerd. Dat moet voorkomen dat doorgaand verkeer de omliggende woonwijken opzoekt.

In dezelfde buurt vindt deze zomer nog een andere grote werf plaats. Op 17 juni starten Vivaqua, Elia en Sibelga met de renovatie van hun installaties op de Keizer Karellaan tussen de Basiliek en de Vliegvelddreef, vlakbij de oprit naar de Ring. Van 17 juni tot en met 1 september zal in de Keizer Karellaan richting autosnelweg slechts één rijstrook beschikbaar zijn. “Deze werken vinden hoofdzakelijk plaats aan de kant van de even huisnummers”, laat Brussel Mobiliteit weten. “Om de hinder te beperken, coördineren de nutsbedrijven hun ingrepen zodat alle rijstroken weer beschikbaar zijn bij de start van het nieuwe schooljaar.”

Daarnaast wordt richting centrum een tiental plaatselijke ingrepen uitgevoerd. Daardoor zal slechts één rijstrook beschikbaar zijn en daarom worden deze werken buiten de spits uitgevoerd.

Rogier

Naast de Leopold II-tunnel wordt er deze zomer ook verder gewerkt aan de renovatie van de Rogiertunnel. Vanaf 28 juni wordt de tunnelkoker richting Basiliek afgesloten en moet alle verkeer over één rijstrook per richting door de koker richting Basiliek. Half augustus wordt gewisseld en gaat de tunnelkoker richting Zuid dicht tot 1 september en moet alle verkeer door de koker richting Zuid. Nadien wordt alleen ’s nachts gewerkt. Het einde van de werken is voorzien tegen eind november.

De MIVB zal deze zomer op verschillende plaatsen tramsporen vernieuwen. De plaatsen waar dit voor de meeste hinder zal zorgen zijn de Brugmannlaan in Ukkel, de Jules Lahayestraat aan de begraafplaats van Jette en aan het Sint-Lambertusplein vlakbij het Atomium.