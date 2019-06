Grote verkeershinder door werken in Vorst SZM

26 juni 2019

10u12 0 Brussel In de Sint-Denijsstraat in Vorst, start d e Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer (BMWB) vandaag een groot werf ter hoogte van het pompstation Q8 en van de Oude Vijversstraat. Er wordt verkeershinder verwacht.

De Sint-Denijsstraat wordt een éénrichtingsstraat in de richting van de Britse Tweedelegerlaan tot 5 juli wegens werken van de Brusselse waterbeheerder. De werken aan het waternet zullen in totaal tot midden januari 2019 duren. De bedoeling van de werf is om in 18 stappen rioleringskamers te creëeren en nieuwe buizen te plaatsen.