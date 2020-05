Grote vechtpartij met geweerschoten in Brussel: “Rivaliteit tussen jongeren uit verschillende wijken” Stéphanie Romans

22 mei 2020

15u10 0 Brussel Een veertigtal Brusselse jongeren is donderdag met elkaar op de vuist gegaan in het centrum van de stad. Bezorgde buurtbewoners belden rond 23.20 uur de politie. De politie vermoedt dat twee rivaliserende groepen uit Brusselse centrumwijken afgesproken hadden om te vechten. Er komt extra toezicht om te voorkomen dat het weer gebeurt.



Rond 23.20 uur kwam bij de politie een eerste oproep binnen. Verschillende bellers volgden. Allemaal maakten ze melding van een grote vechtpartij. Zeker veertig jongeren zouden in de buurt van de Papenvest en de Dansaertlaan met elkaar op de vuist zijn gegaan. “Maar toen onze ploegen ter plaatse waren, zagen we niemand meer.”

Sommige bellers meldden de politie dat ze schoten hadden gehoord. “Zeker vier", zegt politiewoordvoerder Olivier Slosse. “Onze agenten vonden ‘s nachts nergens kogelhulzen of andere sporen van een schietpartij. We hebben intussen contact gehad met een getuige die een huls gevonden heeft op straat. Die huls onderzoeken we.”

Aanleiding?

De politie weet niet of er gewonden zijn gevallen. Op sociale media circuleert een video waarin iemand roept dat er iemand is neergestoken. Maar ook dat kon de politie niet verifiëren. “Er is niemand binnengebracht in de ziekenhuizen die gewond kan zijn geraakt bij de vechtpartij”, zegt Olivier Slosse.

Wat de aanleiding voor de vechtpartij was, is nog niet helemaal duidelijk. “We denken dat het iets te maken heeft met twee rivaliserende groepen jongeren uit de wijken in de buurt. Er zijn af en toe spanningen, maar zulke massale vechtpartijen, die zijn ongewoon.”

De politie houdt sowieso extra toezicht om de covidmaatregelen te handhaven en vanwege het einde van de Ramadan. “We na na dit incident uiteraard waakzaam in deze wijk. We willen voorkomen dat jongeren wéér samenkomen om te vechten.”