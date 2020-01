Grote politiemacht in Bosquetstraat in Sint-Gillis: man met drie schotwonden uit flat gehaald Robby Dierickx en Stephanie Romans

18 januari 2020

00u20 0 Brussel In de Bosquetstraat in de Brusselse gemeente Sint-Gillis heeft vrijdagavond een grote politieactie plaatsgevonden. Uit goede bron vernamen we dat een slachtoffer met drie schotwonden afgevoerd werd. Het is nog onduidelijk of er iemand opgepakt werd.

De politie zakte vrijdagavond omstreeks 21.30 uur massaal af naar de Bosquetstraat in Sint-Gillis. Zwaarbewapende agenten omsingelden er een appartementsgebouw. Omdat de actie vrijdagavond laat nog volop lopende was, kon de lokale politie nog geen informatie kwijt. Uit goede bron vernamen we echter dat er schoten gelost zouden zijn in het appartementsgebouw. Een slachtoffer werd met drie schotwonden afgevoerd. Wie de schoten gelost heeft, is nog niet duidelijk. Ook is het niet geweten of er inmiddels iemand opgepakt werd.