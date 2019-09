Grote pleiade aan artiesten op viering 15 jaar Te Gek!? in AB Brussel SZM

12 september 2019

17u49

Bron: Belga 0 Brussel De 15e verjaardag van Te Gek!?, de organisatie die geestelijke gezondheidszorg in Vlaanderen beter bespreekbaar wil maken, wordt op zondag 27 oktober in de AB Brussel gevierd met een jubileumconcert waaraan heel wat muzikanten en bv’s hun medewerking verlenen.

Onder de aanwezige muzikanten vermelden we onder meer Guy Swinnen, Rick De Leeuw, Koen Buyse, Guido Belcanto, Eva De Roovere, K’s Choice, Spinvis, Buurman, Marcel Vanthilt en Tom Helsen. Ook Ian Clement en An Pierlé, die speciaal voor de 15e verjaardag, de single ‘Source Material’ opnamen zullen aanwezig zijn. Het geheel wordt begeleid door De Laatste Showband met onder meer Patrick Riguelle. Daarnaast tekenen enkele bv’s present zoals Dirk De Wachter, Ish Ait Hamou en Kristien Hemmerechts. De regie van de avond is in handen van Els Dottermans en Ron Reuman.