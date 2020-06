GROTE PEILING. Brussel kiest groen: Ecolo nipt grootste partij met meeste kiespotentieel Stephanie Romans

20 juni 2020

18u08 0 Brussel Als het morgen federale verkiezingen zouden zijn, zou Ecolo in het Brussels Gewest de grootste partij zijn. Een op de vijf Brusselaars zou stemmen voor de groene partij. Ecolo heeft bovendien het grootste kiespotentieel: 37,5 procent van de kiezers kan zich op dit moment voorstellen op Ecolo te stemmen. Dat blijkt uit De Grote Peiling van Het Laatste Nieuws, VTM, RTL en Le Soir.

De Franstalige groenen verliezen in de peiling 2,5 procent ten opzichte van hun verkiezingsresultaat. Ook bij vorige Grote Peiling in maart overtuig ze nu 1,2 procent minder Brusselaars. Toch springt de partij deze keer over de PS, want ook de Franstalige socialisten boeken een licht verlies. 18,2 procent van de Brusselaars zou op de PS stemmen, als het morgen federale verkiezingen zouden zijn. Drie maanden geleden was dat nog 20,5 procent.

Ecolo vist in de grootste vijver van potentiële kiezers. 37,3 procent van de Brusselaars kan zich een stem op Ecolo wel voorstellen. Het kiespotentieel van de PS valt met 30,7 procent lager uit.

De MR behoudt in Brussel plaats drie, met 20,5 procent. Op de vierde plaats: de PTB/PVDA. De uiterst linkse partij zou bij nieuwe verkiezingen 12,6 procent van de stemmen halen en heeft nog veel groeipotentieel. Eén op de vijf Brusselaars (20,4 procent) sluit een stem op PTB/PVDA niet uit. De partij snoept vooral kiezers af van de PS. Dertien procent van de Brusselaars die bij de vorige verkiezingen PS stemden, zouden nu op de PTB/PVDA stemmen.

Van de Nederlandstalige partijen heeft Groen bij kiezers uit de negentien Brusselse gemeenten het grootste kiespotentieel. 11 procent zou zich een keus voor de Nederlandstalige groenen kunnen inbeelden als er morgen verkiezingen zouden zijn. De partij is bij 1,4 procent van de respondenten de eerste keus.

De N-VA haalt in Brussel 4,9 procent van de stemmen en zou daardoor een zetel winnen. CdH (4,7 procent) en Vlaams Belang (3,7 procent) volgen. Een stem op sp.a zou 3,5 procent van de Brusselaars overwegen. De partij blijft in de peiling steken op 0,7 procent van de stemmen.

De Grote Peiling werd tussen woensdag 10 en maandag 15 juni 2020 online afgenomen door Ipsos. Er werden 580 Brusselaars bevraagd. De maximale foutenmarge bedraagt 4,1 procent in Brussel.