Grote netheidsactie in Matonge: boete voor sluikstorten kan oplopen tot 62.000 (!) euro JCV

13 januari 2020

13u48 0 Brussel De gemeente Elsene is begonnen met een grote netheidsactie in de Matonge-wijk. De gemeente wil zo onder meer komaf maken met het sluikstorten voor de Vendôme-bioscoop.

De actie zal zes weken duren en moet verschillende problemen oplossen. De voorbije maanden werd er vooral ingezet op sensibilisering bij de handelaars en de inwoners van de wijk. Nu zullen er ook acties volgen. De administratieve boetes voor onder meer sluikstorten kunnen oplopen tot 62.000 euro.

De gemeente stelde in de wijk al verschillende problemen vast. “Buurtbewoners plaatsen de vuilniszakken op straat op dagen waarop er geen ophaling plaatsvindt, handelaars gebruiken huishoudelijke zakken in plaats van de voorziene vuilniszakken en verder zijn er nog de gevallen van sluikstorten door niet-inwoners”, klinkt het in een persbericht.

Ambtenaren van de gemeente gingen langs bij elke handelszaak in de Matongewijk en in de omgeving, om de zaakvoerders eraan te herinneren dat het verplicht is een afvalbeheercontract te hebben. “Iedereen moet beseffen welke impact zijn daad heeft voor anderen wat betreft het respecteren van de openbare netheid”, zegt Christos Doulkeridis (Ecolo), burgemeester van Elsene.

Voor de actie werkt de gemeente samen met de politie en Net Brussel. Werknemers van Net Brussel gingen vorige week al van deur tot deur om inwoners te informeren. Er werden ook speciaal informatiebrochures gemaakt voor de wijk.