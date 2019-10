Grote muurschildering lokt bezoekers naar prentenexpo Breugel JCV

14 oktober 2019

14u27 1 Brussel Een grote muurschildering van de Britse straatkunstenaar Phlegm trekt momenteel de aandacht op de Kunstberg. De tekening op de muur van de Koninklijke Bibliotheek van België moet mensen naar een nieuwe Breugel-expo in de bibliotheek lokken.

Iedereen kent Pieter Bruegel de Oude als wereldberoemd schilder, maar in zijn eigen tijdperk stond hij meer bekend om zijn prenten. Een nieuwe expo in de Koninklijke Bibliotheek van België (KBR) brengt dat werk nu onder de aandacht. Daar hoort ook de muurschildering van straatkunstenaar Phlegm. Die laat zich voor zijn eigen werk immers graag inspireren door Breugel. Phlegm graveerde ook een koperen plaat die binnen in de tentoonstelling ligt.

De expo zelf neemt je mee naar de 16de eeuw, toen Vlaanderen het centrum voor de productie van en de handel in prenten was. Daarin spelen het vakmanschap van Bruegel en zijn uitgever Hieronymus Cock een centrale rol. Hun verhaal en het proces van tekening tot prent wordt belicht in “The World of Bruegel in Black and White”.

Doorheen twaalf zalen wordt duidelijk hoe Bruegels prenten soms verrassende onderwerpen bevatten. Landschappen zijn altijd een geliefd onderwerp van Bruegel geweest, maar ook schepen zijn een onderwerp in zijn werk.

De tentoonstelling van de KBR staat in het teken van het Bruegeljaar, waarin de 450ste verjaardag van zijn overlijden wordt gevierd. De expo loop van 15 oktober 2019 tot 16 februari 2020.

Alle informatie over de tentoonstelling staat op de site van de KBR.