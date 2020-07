Grote meerderheid stemt voor resulotievoorstel rond dekolonisatie van de openbare ruimte JMBB

13 juli 2020

15u22 0 Brussel In het Brussels parlement stemde zonet een ruime meerderheid voor een voorstel van resolutie rond de dekolonisatie van de openbare ruimte. MR onthield zich en N-VA stemde tegen. Vrijdag wordt het voorstel besproken tijdens de plenaire vergadering.

In navolging van de Black Lives Matter-manifestatie, verschillende petities rond de aanwezigheid van culturele symbolen in de openbare ruimte en het algemene debat rond het koloniaal verleden van ons land, heeft in de commissie Financiële en Algemene Zaken een brede meerderheid zijn steun uitgesproken voor het resolutievoorstel. Er wordt onder andere een werkgroep opgericht rond dekolonisatie van de openbare ruimte in Brussel. Die stuurgroep moet voor het einde van het jaar een tussentijds verslag voorleggen aan de Brusselse regering. In de loop van 2021 volgt dan een eindrapport met concrete maatregelen en een actieplan. Pascal Smet, staatssecretaris bevoegd voor Erfgoed en Stedenbouw, lanceert vandaag een oproep tot kandidatuur voor de werkgroep.

De resolutie wil verder ook straatnamen vernoemen naar mensen die zich tegen de kolonialisering hebben ingezet. Vrijdag wordt er in het parlement vergaderd over de resolutie zelf.