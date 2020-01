Grote Markt neemt in schoonheid afscheid van Groot-Brittanië JCV

30 januari 2020

18u34 0 Brussel Vrijdag komt een einde aan het EU-lidmaatschap van het Verenigd Koninkrijk. Op de Grote Markt werd daarom donderdagavond een bitterzoet afscheid opgezet. De Markts werd speciaal in de kleuren van de Britse vlag gestoken bij een klank- en lichtspel.

Naast de projectie van de Britse vlag was er ook muziek. De High Trees, The Celtic Seven, Celtic Passion Pipe Band en Hitchhikers brachten hun liederen op doedelzak en andere traditionele instrumenten. Je kon jezelf ook laten filmen en fotograferen in een typische rode telefooncel of een Londense taxi.

Op het Stadhuis was er ook een receptie van het college van burgemeester en schepenen. Daar was ook de Britse ambassadeur te gast. Burgemeester Philippe Close (PS) bracht er hulde aan de vriendschap tussen de burgers van Groot-Brittanië en Brussel. “Brussel staat open voor de wereld en onze vriend John Bull zal hier altijd welkom zijn”, zei Close. Over de Brexit zelf gaf de burgemeester geen commentaar. Daarover verwees hij naar een quote van Monty Python: “A wise man, one day, says nothing”.

Een gelijkaardige actie gebeurde ook voor de start van de gemeenteraad in Elsene. Onder de noemer “Brexit is geen vaarwel” werd de Britse vlag gehesen “om de banden te tonen die blijven bestaan tussen Elsene en haar Britse burgers”. Elsene is een van de Brusselse gemeenten die erg in trek is bij expats.