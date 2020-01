Grote Markt in kleuren van Union Jack om band met VK te vieren JCV

29 januari 2020

10u45 0 Brussel Donderdagavond zal de Grote Markt in de kleuren van de Union Jack gehuld worden en wordt er traditionele muziek van de Britse eilanden gespeeld. De Stad wil zo de verbondenheid met Groot-Brittannië benadrukken, ook na de Brexit.

31 januari is de laatste dag van het Verenigd Koninkrijk binnen de Europese Unie. De Stad Brussel wil dat in de verf zetten met een speciaal evenement op de Grote Markt. Zo wil de Stad “bevestigen dat de hoofdstad van Europa altijd een plek zal zijn waar alle Britten welkom zijn”. De festiviteiten beginnen donderdag om 16 uur.

Er komt een klank- en lichtspel waarbij de Grote Markt in wit, rood en blauw, de kleuren van de Britse vlag, wordt gehuld. Daarnaast is er ook traditionele muziek, onder meer met doedelzakspelers. Ten slotte voorziet de stad enkele traditionele Britse symbolen, zoals een rode telefooncabine en een Londense taxi. Als kers op de taart zal Manneken Pis een John Bull-kostuum dragen dat hij in 1972 cadeau kreeg.