Grote heraanleg op komst voor Alsembersgsesteenweg

13 december 2019

16u53 0 Brussel Brussel Mobiliteit plant een volledige heraanleg voor de Alsembergsesteenweg in Ukkel. Het deel tussen Globe en Coghen moet in een nieuw jasje, want de steenweg verkeert vandaag in een erbarmelijke staat.

Er staan voor de steenweg sowieso werken op de planning aan de tramsporen en de riolering. Brussel Mobiliteit profiteert daarvan om de steenweg van gevel tot gevel opnieuw aan te leggen. De steenweg verkeert in slechte staat en dat weegt op de aantrekkelijkheid van Ukkel. In de heraanleg wordt meer plaats en comfort voorzien voor voetgangers en fietsers.

Door de beperkte breedte van de steenweg zal de heraanleg over de bijna anderhalve kilometer lange strook wel verschillen. In sommige fases worden er bijvoorbeeld bredere voetpaden aangelegd, terwijl op andere plaatsen er ruimte komt voor parkeerplaatsen of een vrij liggend fietspad.

Ten slotte worden ook de tramsporen vervangen en aangepast met het oog op meer comfort. Mobiel Brussel wil met de trambediening ook het centrum van Ukkel weer in de kijker werken.

Brussel Mobiliteit heeft voorlopig nog geen vergunning op zak voor de werken, maar het openbaar onderzoek werd wel al afgerond. De werken staan op de planning voor volgend jaar, maar de precieze timing hangt af van de andere partijen, zoals de MIVB en Aquafin. Het budget voor de heraanleg zal waarschijnlijk rond de zes miljoen euro liggen.