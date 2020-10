Grote branden vermeden dankzij rookdetectors in Brussel en Sint-Joost-ten-Node SRB

08 oktober 2020

13u57

Bron: Belga 0 Brussel Woensdagavond en -nacht is de Brusselse brandweer uitgerukt voor twee branden in flatgebouwen in Brussel en Sint-Joost-ten-Node. Telkens was het aan de aanwezige rookdetector te danken dat de brandweer tijdig kon ingrijpen om ernstige schade en gewonden te vermijden. Dat meldt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw.

De eerste brand ontstond woensdagavond omstreeks 18 uur in de Radstraat, op de negende verdieping van een elf verdiepingen tellend gebouw. De rookdetector ging echter meteen af, waardoor de bewoners het pand veilig konden verlaten en de schade in het getroffen appartement beperkt bleef, aldus de brandweerwoordvoerder.

“Kort na middernacht was er een tweede brand in de Scailquinstraat in Sint-Joost-ten-Node, op de twintigste verdieping van een gebouw dat er vierentwintig telt”, gaat de woordvoerder verder. “Ditmaal ging het om een kookpot die op het vuur was blijven staan. Ook hier heeft de rookdetector goed gewerkt zodat we de brand konden blussen voor er ernstige schade werd veroorzaakt.”