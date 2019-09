Grootvader riskeert 7 jaar cel voor misbruik kleinkinderen Man vergreep zich eerder aan andere familieleden WHW

27 september 2019

17u12 2 Brussel Een grootvader die jarenlang zijn kleinkinderen zou hebben misbruikt riskeert 7 jaar cel. Ook wordt de ter beschikking stelling van de strafuitvoeringsrechtbank (SURB) voor een periode van 5 jaar gevraagd.

Het 8-jarige kleindochtertje van de man sprak tegen monitoren van de speelpleinwerking spontaan over het mogelijk seksueel misbruik. Op de vraag waarom ze in de vakantie graag kwam spelen, antwoordde ze dat ze dan niet naar haar opa hoefde te gaan. “Want die doet vieze dingen met mij, maar dat is ons geheim.”

De ouders van het meisje dienden klacht in en uit het onderzoek bleek dat de grootvader het meisje jarenlang zou hebben aangerand en verkracht. De man gaf het misbruik toe. “In het verleden heb ik nog meermaals zulke gedrag vertoond”, zei hij er zelf bij. In de jaren ’70 misbruikte de man zijn zus en tien jaar later deed hij hetzelfde met het dochtertje van zijn zus. De vrouw diende nooit klacht in, maar bevestigde het misbruik toen de speurders er haar mee confronteerden.

“Alles gedaan om aan de verleiding te weerstaan”

De grootvader gaf tijdens zijn verhoren toe dat hij zijn eigen kinderen nooit in bad had gestopt en hen zo weinig mogelijk op de schoot nam. “Om aan de verleiding te kunnen weerstaan”, zei hij daarover. Toen het misbruik van zijn kleindochter aan het licht kwam, werd ook haar 4-jarig broertje ondervraagd. Daaruit bleek dat de grootvader ook de jongen zou hebben misbruikt, maar dat ontkent hij.

Het parket eist 7 jaar cel tegen de man met een bijkomende terbeschikkingstelling van de SURB. Naast het misbruik van zijn kleinkinderen staat hij ook terecht voor het bezit van kinderporno. Zijn voormalige echtgenote riskeert 1 jaar cel met uitstel onder voorwaarden. Volgens de openbaar aanklager moet ze op de hoogte zijn geweest van het misbruik, maar weigerde ze in te grijpen. Uitspraak volgende maand.