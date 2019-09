Grootste uitbreiding ooit voor Nederlandstalig onderwijs komt eraan JCV

19 september 2019

08u31 1 Brussel 2020 wordt een recordjaar voor het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Er komen in verschillende scholen meer dan 3.500 plaatsen bij.

Dat meldt Bruzz en wordt bevestigd door Brussels minister Sven Gatz (Open VLD). Die is binnen de Vlaamse Gemeenschapscommissie bevoegd voor onderwijs.

In totaal gaat het om 3.512 plaatsen die in 2020 gecreëerd zullen worden: 2.651 plaatsen in het basisonderwijs en 860 plaatsen in het secundair onderwijs. Dat zijn er bijna drie keer zoveel als in 2019. De vorige keer dat men van een recordjaar sprak was in 2018, toen er 1.400 plaatsen bijkwamen.

In totaal gaat het om een twintigtal dossiers in minstens de helft van de Brusselse gemeenten.