Grootste deel van Brusselse gemeenten kiest voor woonerven: “Toont dat er nood aan ruimte is”



JCV

05 mei 2020

09u17 0 Brussel Het startschot voor de woonerven in Brussel was een oproep van het Brussels Gewest half april. Mobiliteitsminister Elke Van den Brandt (Groen) lanceerde toen een rondvraag bij de gemeenten om extra woonerven en autoluwe straten in te richten. Het Gewest voorziet daarbij het nodige materiaal en verkeersborden.

De oproep kende succes. “Het grootste deel van de gemeenten heeft ondertussen positief gereageerd”, zegt Van den Brandt. “Alleen Sint-Joost heeft formeel nee gezegd en op een paar andere antwoorden wachten we nog. De Vijfhoek neemt het leeuwendeel van de woonerven op zich, maar de andere gemeenten voegen toch nog eens een 20-tal kilometer ruimte toen. Sommige, zoals in Kuregem, zijn zelfs zeer snel opgezet en geïnstalleerd. Schaarbeek koos dan weer voor onder andere een joggersparcours rond het Josaphatpark. Zo speelt elke gemeente in op zijn noden.”

Veilig blokje om

Dat toont volgens Van den Brandt vooral de nood aan ruimte. “In de stad is het niet altijd vanzelfsprekend om anderhalve meter afstand te houden”, zegt ze. “We merkten dat mensen angst hadden om buiten te komen. Terwijl dat ook nodig is, al was het maar om inkopen te doen. Veel mensen kunnen niet anders dan een blokje om maken in hun eigen buurt. Het is erg belangrijk dat ze dat veilig kunnen doen.”

Of de woonerven ook blijvertjes zullen zijn, moet later blijken. “Het basisprincipe zat al in ons mobiliteitsplan Good Move, waarin we inzetten op autoluwe wijken”, zegt Van den Brandt. “De crisis heeft ons gedwongen om snel te reageren en in te spelen op de situatie. Voor deze omstandigheden was er immers geen draaiboek. Wat er ook gebeurt na de crisis, dat zal in overleg met de gemeenten zijn. Ik sluit niet uit dat een aantal woonerven kan blijven.”