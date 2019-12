Grootscheepse politieactie in meerdere Brusselse gemeenten HAA

11 december 2019

11u50

Bron: Belga, BX1 1 Brussel In Oudergem is de politie vanochtend binnengevallen in een woning in de Pierre Schoonjansstraat. Dat meldt Bruzz, en het nieuws wordt bevestigd door het Brusselse parket.

Volgens het parket gaat het om een gecoördineerde actie die plaatsvindt in verschillende Brusselse gemeenten. Het gaat om een onderzoek van de politie Brussel Zuid (Anderlecht/Sint-Gillis/Vorst), maar voorlopig wensen politie en parket geen verdere commentaar te geven.

Het Nieuwsblad meldt dat de politieactie kadert in een groot gerechtelijk onderzoek naar drughandel. Zowel in Oudergem als in Schaarbeek en Vorst zouden er cannabisplantages ontdekt en ontmanteld zijn.

Volgens een getuige ging de interventie in Oudergem gepaard met een forse politie-ontplooiing. De man vertelde aan BX1 dat volgens hem een persoon werd opgepakt. Officieel is daar nog niet over gecommuniceerd.