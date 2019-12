Grootouder samen met kleinkinderen afgevoerd naar ziekenhuis na CO-intoxicatie SHVM

10 december 2019

09u49 0 Ganshoren Twee kinderen uit Ganshoren, elk de leeftijd van elf en dertien jaar, zijn maandag omstreeks 17.45 uur samen met hun grootouder naar het ziekenhuis vervoerd nadat ze een CO-vergiftiging opliepen. Het drietal verkeert niet in levensgevaar.

De noodcentrale kreeg maandagavond een oproep binnen nadat twee kinderen zich onwel voelden. De twee gaven aan dat zich misselijk voelden en hoofdpijn hadden. Vervolgens stuurde de 112-aangestelde de hulp uit voor CO-intoxicatie richting de Keizer Karellaan.

Bij aankomst van de brandweer meldde de CO-melder een aanwezigheid van 0,01% CO. Daarop werd de woning meteen verlucht en werden de drie aanwezige personen overgebracht naar het ziekenhuis.

Sibelga verzegelde de gasteller en de wandketel. “De bewoners hebben de goede reflex gehad om een beroep te doen op de hulpdiensten en hebben op die manier erger vermeden”, zegt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw.

De laatste maanden kreeg de Brusselse brandweer te maken met tal van CO-intoxicaties. “Om die reden herhalen we graag dat mensen in het bezit moeten zijn van een conform apparaat dat geplaatst en onderhouden wordt door een erkend technieker en dat er een correcte evacuatie van de verbrandingsgassen moet zijn. Bovendien is een aanvoer van verse lucht zeer belangrijk.”