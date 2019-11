Groepje dieven pleegt reeks inbraken in handelscentrum Vorst: 15-jarige dader opgepakt en in instelling geplaatst SHVM

06 november 2019

12u59 1 Vorst Een groepje dieven heeft - met wisselend succes - een reeks inbraken gepleegd in het handelscentrum van Vorst. De politie kon een van hen, een 15-jarige jongen, op heterdaad betrappen. Zijn kompanen zijn nog steeds zoek.

Het handelscentrum in Vorst, gelegen op de Neerstalsesteenweg, heeft een rusteloze week achter de rug. Een groepje van vijf tot zes jongeren tussen de 15 en 16 probeerde er in verschillende zaken in te breken, waaronder een café en het MIVB-depot, maar dat was tevergeefs.

Instelling

Wel kon het groepje in de nacht van woensdag op donderdag binnenbreken in een krantenwinkel, maar lang duurde dat succes niet. “Om 3 uur ‘s nachts hoorde ik plots het alarm loeien”, zegt de uitbater, die op dat moment boven lag te slapen. “Ik twijfelde niet en belde meteen de politie, die hier binnen de drie minuten was. De boef was hier op dat moment nog aanwezig, maar zijn vrienden namen de benen. De jongen werd meteen aangehouden.”

De politie hield op dat moment nog een zoekactie naar de kompanen van de inbreker, maar die leverde niets op. Volgens Kathleen Calie, woordvoerster van de politie Brussel-Zuid, verblijft de 15-jarige dader momenteel in een jeugdinstelling.

Vijftig euro

De zaakvoerder van een apotheek, zo’n 500 meter verder, kreeg de dieven vorige week eveneens over de vloer, zowel in de nacht van donderdag op vrijdag als de nacht van vrijdag op zaterdag. Die eerste nacht vernielde het groepje de rolluiken en sloegen ze vervolgens de voordeur stuk. De daders viseerden meteen de toonbank en stalen de inhoud van de kassa. “Gelukkig gaat het maar om vijftig euro, maar de kost voor het plaatsen van een nieuwe deur loopt wel hoger op”, zegt de apotheker. De tweede nacht slaagden de inbrekers er niet in om binnen te geraken.

“Op de camerabeelden komt een van hen zeer goed in beeld”, meent het slachtoffer. “Ik denk dat hij wel snel herkend zal worden.” Volgens hem is het niet de eerste keer dat er een inbraak gepleegd wordt in de winkel. “Het draait altijd om het geld. Er is nog nooit een medicijn gestolen.”

Gevaarlijk

“’s Avonds is het hier echt gevaarlijk”, voegt de apotheker er nog aan toe. “Het is donker en door de werken die hier aan de gang zijn, krijgen ze de kans om zich veel makkelijker te verstoppen. Je krijgt er een echt onveiligheidsgevoel van. Ik hoop van harte dat de dieven snel gevat zullen worden, en dat er misschien een link kan gelegd worden met eerdere inbraken.”