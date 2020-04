Groep vrienden uit Molenbeek knapt oude laptops op voor schoolkinderen: “Zelfs een toestel van dertien jaar oud kan je nog goed doen draaien” JCV

15 april 2020

17u22 1 Brussel De initiatieven om oude laptops in te zamelen schoten de laatste weken als paddenstoelen uit de grond. Toch is een laptop vaak complex of duur om te gebruiken voor schoolkinderen. De vrienden van het burgerinitiatief ‘Chromeschool’ besloten daarom om oude laptops om te vormen tot Chromebooks, speciaal voor een Schaarbeekse school.

Met het einde van de Paasvakantie in zicht, bereidt de schoolgaande jeugd zich voor op leven met afstandsonderwijs. Daar zijn de veel laptops voor nodig nodig. Veel gezinnen hebben er immers geen in huis. Toch is een laptop alleen niet voldoende. “Voor een kind van zes of zeven jaar is het niet zo eenvoudig om meteen met een laptop aan de slag te gaan”, zegt Fritz Schiltz van het burgerinitiatief ‘Chromeschool’. “Bij oude laptops heb je ook vaak verschillende versies van de software, wat hert nog complexer maakt. Je kan moeilijk voor elk gezin andere instructies maken. Het is ook de vraag in welke taal dat dan moet.”

Schiltz kreeg dat probleem onder de neus geduwd via de directeur van de Gemeenteschool Paviljoen in Schaarbeek. “Wij kennen elkaar van de scouts”, zegt hij. “Zo waren we op de hoogte. We hebben dan met een paar vrienden hier in Molenbeek beslist om die oude laptops op te knappen en om te vormen tot Chromebooks. Die werken op een systeem van Google en dat maakt het veel lichter om te draaien. Zelfs een oude bak van dertien jaar oud kan je zo omtoveren tot een vlotte machine.”

Extra vraag

‘Chromeschool’ bewerkte voor de school uit Schaarbeek al 50 laptops die in de loop van deze en volgende week geleverd worden. “Het voordeel is dat ze veel eenvoudiger te gebruiken zijn, zoals een tablet”, zegt Schiltz. “De kinderen zijn het van school gewend om met een Chromebook te werken. We installeren ook de Google for Education-¬tools, die al in zeker 1.500 scholen in ons land gebruikt worden. Zo kan ook de leraar mee volgen wat zijn leerlingen doen. De laptops gaan niet alleen naar gezinnen die helemaal geen computer hebben. In Schaarbeek zijn er veel grote families waar de kinderen een laptop moeten delen. Ook daar kunnen we bijspringen.”

Het burgerinitiatief kan al op bredere belangstelling rekenen. “We hadden hier net iemand uit Vilvoorde aan de lijn die op zoek is naar 250 Chromebooks voor gebruik in de scholen in de stad”, zegt Schiltz. “Maar we hebben ook een handleiding online gezet waardoor elke ICT-medewerker van een school van een oude laptop een Chromebook kan maken. Dat is niet moeilijk en gaat relatief snel. Bovendien is de software ook beschikbaar in een gratis versie. Wij hebben met Google for Education zodat we gratis licenties kregen. Vergelijk dat met een licentie voor Windows die al snel 100 euro kost. Als je dan enkele honderden laptops nodig hebt, loopt die kost al snel op.”

Scholen kunnen alle informatie over het project vinden op chromeschool.be