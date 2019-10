Groene speelplaatsen voor Anderlechtse basisscholen JCV

15 oktober 2019

14u12 0 Brussel De gemeentelijke basisscholen GBS Veeweide en GBS Scheut mogen hun nieuwe, groenere, speelplaats inhuldigen. De bedoeling is om het project later ook naar andere scholen door te trekken.

De nieuwe speelplaats van Veeweide werd dinsdagmiddag ingehuldigd. Volgende week in GBS Scheut aan de beurt. “De vernieuwde speelplaatsen met uitdagende en groene speelplekken zijn een middel om de creativiteit van de kinderen te stimuleren”, zegt schepen van Nederlandstalig Onderwijs Elke Roex (SP.A). “Het is belangrijk dat de kinderen op school sociale vaardigheden ontwikkelen door veel samen te spelen. Tegelijk is het essentieel dat ze elke dag voldoende bewegen en in contact komen met de natuur.”

De uitvoering van de werken was voor rekening van de gemeente en zowel de leerkrachten, leerlingen als ouders werden betrokken. De nieuwe speelplaatsen zijn ingedeeld in actieve zones en rustpunten. De ruimte wordt ook beter benut. Dankzij de nieuwe inrichting moet het ook interessant worden om buiten les te geven.

De Vlaamse Gemeenschapscommissie nam de kosten grotendeels voor haar rekening. Voor elke school gaat het om bijna 100.000 euro. Op termijn krijgen ook de andere gemeentescholen van Anderlecht nieuwe speelplaatsen.