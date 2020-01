Groen licht voor tijdelijke Europese school in Evere JCV

31 januari 2020

16u51

Bron: Belga 0 Brussel Volgend jaar opent in Brussel een tijdelijke Europese school de deuren. De ministerraad heeft daarvoor vrijdag het licht op groen gezet. De school biedt plaats aan 1.500 leerlingen en komt er in afwachting van een permanente nieuwe school.

Zowel de tijdelijke als de nieuwe school komen op de voormalige NAVO-site in Evere. Het nieuwe gebouw moet ruimte bieden aan 2.500 leerlingen, zegt minister Koen Geens (CD&V), die bevoegd is voor de Regie der Gebouwen.

Vandaag zijn er al vijf Europese scholen in België: vier in Brussel en een in Mol. Daar komt binnenkort dus een zesde school bij. Naast België zijn er ook Europese scholen in Duitsland, Luxemburg, Nederland, Spanje en Italië.

5 miljard

Minister Geens wijst op de rol van Brussel binnen de Europese Unie en de NAVO. De stad vormt de uitvalsbasis voor 5.400 diplomaten en 20.000 lobbyisten en geldt daardoor als de belangrijkste diplomatieke stad ter wereld. “Haar internationale karakter levert maar liefst 121.000 arbeidsplaatsen en 5 miljard euro aan toegevoegde waarde op voor de Brusselse economie. Die rol moeten we ook maximaal blijven uitspelen. Het aanbieden van internationaal onderwijs speelt daarin een belangrijke rol”, aldus Geens.

De Europese scholen waren oorspronkelijk bedoeld voor kinderen van Europese ambtenaren. Intussen vonden ook kinderen van niet-ambtenaren hun weg er naartoe. Het gaat om officiële erkende openbare scholen die zowel kleuter-, lager als middelbaar onderwijs aanbieden en geleid worden door een overkoepelend Europees netwerk.