Groen licht voor project met meer dan 500 appartementen in Anderlecht JCV

13 juli 2020

11u07 0 Brussel De overlegcommissie van de gemeente Anderlecht heeft een positief advies gegeven voor het project Key West aan de Biestebroekkaai. De deur staat zo open om een woonproject met 524 appartementen in de zone op te starten. Toch is er ook weerstand tegen het project.

Het project van BPI-Immobel beslaat een oppervlakte van ongeveer 60.000 vierkante meter en is een van de grote woonprojecten die in de Anderlechtse buurt langs het kanaal op poten staat. Naast de woningen komen er ook kantoren, winkels, een stadsboerderij en een kinderdagverblijf met 42 plaatsen. Een van de geplande woontorens zou 85 meter hoog worden.

De komst van het project stuit echter ook op weerstand. Stadsvereniging Inter Environnement Brussel (IEB) noemt Key West een “vastgoedmastodont” en vreest dat het project een grote druk op zijn omgeving zal zetten. Volgens het zal Key West de wegen in de omgeving, die nu al onder druk staan, doen dichtslibben. IEB maakt zich ook zorgen over de verharding van de ondergrond die het project met zich zou meebrengen.

Tegen het project loopt ondertussen ook al een petitie. Die haalde ondertussen al een kleine 400 handtekeningen. De initiatiefnemers zijn onder meer bezorgd over het feit dat er geen enkele sociale woning voorzien is in het project en dat dit de huurprijzen in de buurt omhoog zal drijven.