Groen licht voor nieuwe stek van cultuurhuis Recyclart JCV

30 april 2020

16u37 0 Brussel De Brusselse regering heeft haar goedkeuring gegeven aan het plan om in de Manchesterstraat in Molenbeek een nieuwe culturele hotspot uit te bouwen. Cultuurhuis Recyclart zal daar een nieuw permanent onderkomen krijgen.

Recyclart heeft nu al een tijdelijk onderkomen in de oude gebouwen in de straat nadat het in 2018 moest vertrekken uit het station Kapellekerk. Men deelt die met cultuur- en wijkhuis De Vaartkapoen. Die laatste wacht in de gebouwen op de afwerking van haar nieuwbouw tussen de Schoolstraat en de Sint-Jozefstraat.

De regering heeft nu het licht op groen gezet om de gebouwen in de Manchesterstraat om te vormen tot een nieuwe culturele, creatieve en artistieke productiepool. Het Gewest kocht de gebouwen al in 2018.

Dankzij de definitieve herontwikkeling is het voortbestaan van Recyclart op de site verzekerd. In 2022 gaan de eerste werkzaamheden van start en de opening van de nieuwe infrastructuur is in 2025 voorzien. “Dankzij dit project en de investeringen in stadsherwaardering creëert deze nieuwe culturele, artistieke en creatieve productiepool een werkruimte waarin vrijwel 100 mensen aan de slag kunnen”, zegt minister-president Rudi Vervoort (PS). “Voor deze Molenbeekse wijk betekent dit ook een verdere stap in de positieve dynamiek die er ontstaan is.”

Het project kan rekenen op een investering van om en bij de 14 miljoen euro voor de werken en 1,68 miljoen euro voor de architectuurstudies.