Groen licht voor nieuwe metrotunnel onder Noordstation Jelle Couder

25 mei 2020

17u06 0 Brussel Tegen het einde van het jaar moet er begonnen worden met de bouw van een gloednieuwe metrotunnel onder het Noordstation. Die moet het mogelijk maken om van de tramlijnen tussen het Noord- en het Zuidstation volwaardige metrolijnen te maken. De trams op die lijnen zitten nu immers propvol.

Het Brussels Gewest leverde maandag een stedenbouwkundige vergunning af voor de nieuwe tunnel. Die past in de werken aan de nieuwe metrolijn 3. De trams die nu al rijden tussen het station Albert in Vorst en het Noordstation moeten vervangen worden door een metro. Daarna wordt de lijn ook nog doorgetrokken van het Noordstation tot halte Bordet in Evere.

De geplande tunnel zal onder de treinsporen lopen en eerst dienen als draaipunt voor de metro die tussen Albert en het Noordstation rijdt. Dat project moet al tegen 2024 klaar zijn. Als de volledige lijn in dienst is, tussen Albert en Bordet, dient de tunnel dan als doorgang. Met de werken is een prijskaartje van 45 miljoen euro gemoeid.

Dat de vergunning er komt in volle coronatijden bewijst volgens het Gewest het belang van het project. “Dit is essentieel voor de toekomst van het Gewest en mag geen vertraging oplopen”, zegt Brussels staatssecretaris voor Stedenbouw Pascal Smet (one.brussels). “Nu kan de omvorming tot metro van de as Noordstation-Albert beginnen.”

Met de omvorming zal de capaciteit van de lijn enorm toenemen. “De tram tussen Albert en het Noordstation is verzadigd en moet tot metro worden omgevormd”, zegt minister van Mobiliteit Elke Van Den Brandt (Groen). “De verlening van de stedenbouwkundige vergunning is dus uitstekend nieuws voor alle reizigers die momenteel op die Noord-Zuid-as moeten wachten.”

Nieuwe stations

Afgelopen winter werd al begonnen met de werken aan de andere zijde van de lijn. Ter hoogte van het Zuidstation moeten onder de Stalingradlaan immers ingrijpende werken gebeuren. De trams maken aan dat knooppunt een scherpe bocht die niet haalbaar is voor een metrostel. Om de metro te laten rijden, komt er een volledig nieuwe tunnel van 650 meter en een nieuw metrostation: Toots Tielemans.

Het afwerken van de lijn tussen Albert en het Noordstation is maar de eerste fase van het hele project rond metrolijn 3. Daarna moet er nog een verlenging komen tot in Evere. Daarvoor moet er een tunnel van 4,5 kilometer lang gegraven worden onder de gemeenten Schaarbeek en Evere. Langs die route komen er dan 7 nieuwe moderne stations. De volledige lijn 3 zal pas in 2030 af zijn.