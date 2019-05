Groen kiest voor Open Vld en one.brussels als coalitiepartners SZM

31 mei 2019

13u22

Bron: Belga 2 Brussel Vijf dagen na de verkiezingen hebben Groen, Open Vld en one.brussels beslist om aan Nederlandstalige kant gesprekken te starten voor een Brussels regeerakkoord. Dat zegt Groen-onderhandelaarster Elke Van den Brandt in een mededeling.

Groen was in Brussel als grootste partij aan zet. Met de vier zetels van Groen en de drie van Open Vld en one.brussels hebben de drie partijen een meerderheid van tien op 17 zetels in de Nederlandstalige taalgroep.

Groen won zondag één zetel en kwam op vier zetels. Open Vld verloor twee van de vijf zetels en one.brussels behield de drie zetels die sp.a de voorbije legislatuur had. Mathematisch kwam ook N-VA met drie zetels in beeld, maar de partij lag aan Franstalige kant erg moeilijk en vooral met Groen waren er grote programmaverschillen. CD&V, dat er in het verleden steeds bij was, speelde niet mee omdat de partij met één zetel (min één) mathematisch niet nodig was.

“Wij houden van Brussel. Met overtuiging en passie. Van haar vele kleuren en hoeken, van haar potentieel, haar verscheidenheid, haar uitdagingen. Brussel kan nog zoveel meer zijn. Groen, Open Vld en one.brussels, slaan de handen in elkaar om te bouwen aan een gezonde, ambitieuze en inclusieve stad”, luidt het in de mededeling van Groen. “Deze stadscoalitie wil een sterke Nederlandstalige partner zijn die bruggen bouwt. Een betrouwbare, eerlijke politiek en een slagkrachtig bestuur op maat van de Brusselaar.”

Voor de drie partijen moet Brussel een stad zijn waar iedereen zich veilig en snel kan verplaatsen, die de gezondheid van haar burgers centraal stelt en die propere lucht inademt. “We zorgen dat iedereen zijn talenten kan ontwikkelen en kan zijn wie hij of zij wil zijn. Brussel moet een eerlijke stad zijn waar niemand uit de boot valt”. De drie partijen zetten ook in ondernemerschap, meertaligheid, en diversiteit. “We werken over taal- en andere grenzen heen, samen met de Brusselaars, voor de Brusselaars. Brussel, een stad die kansen geeft, die onderneemt.”