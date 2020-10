Groen en Ecolo willen dat politie bijhoudt wie ze controleert en waarom: “Om etnisch profileren tegen te gaan” Stephanie Romans

13 oktober 2020

18u01 1 Brussel De Brusselse politieraden zullen zich binnenkort uitspreken over een motie om identiteitscontroles te registreren. Het voorstel, ingediend door Groen en Ecolo, moet leiden tot meer transparantie over controles door de politie: “Het debat over etnisch profileren moet gebaseerd zijn op feiten, niet louter op emoties.”

De Brusselse parlementsleden Juan Benjumea-Moreno (Groen) en Hicham Talhi (Ecolo) hebben de motie opgesteld die op de agenda zou moeten komen van de zes Brusselse politieraden. Ze vragen daarin dat politiezones bijhouden wie agenten tegenhouden voor een identiteitscontrole, waar dat gebeurt en waarom. Dat moet een beter beeld geven van etnisch profileren. “Door gebrek aan objectieve informatie over identiteitscontroles verloopt het debat nu vooral op basis op emoties. De politie voelt de nood om te controleren. Burgers voelen zich gestigmatiseerd. Wij willen de discussie objectiveren. Dat kan alleen als agenten hun controles registreren.”

Administratieve rompslomp

Uit een rapport van Amnesty International uit 2018 waarin drie Vlaamse, drie Waalse en drie Brusselse politiezones werden onderzocht, blijkt dat de politie meestal niet of slechts beperkt over zulke informatie beschikt. “We merken dat er binnen de politie ook interesse voor is. De Brusselse korpschef was positief, maar tegelijk ongerust over de extra administratie. Wij stellen voor dat de politie die registratie doet in een bestaande app. Daarin registreren agenten nu al waar en wanneer ze controle doen. Ze zouden alleen nog moeten toevoegen wat de reden van de controle was. Kwam de controle er bijvoorbeeld omdat de betrokkene verdacht gedrag vertoonde, was het een controle op basis van een oproep of een klacht, leek de persoon op een verdachte?”

Door ook te investeren in neutrale ontmoetingen tussen agenten en jongeren in de Brusselse wijken zorgen we ervoor dat jongeren en agenten contact hebben buiten de context van een identiteitscontrole. Zo bouwen we aan vertrouwen en begrip Parlementslid Juan Benjumea-Moreno (Groen)

Gelijkaardige projecten in het buitenland hebben volgens Benjumea-Moreno en Talhi al tot veelbelovende resultaten geleid. “In Schotland liepen de controles bij een gelijkaardig project 93 procent terug”, weet Benjumea-Moreno. Hij verwijst naar een studie uit 2016, die ook ter sprake kwam tijdens een beschouwing in het Brussels parlement. Uit onderzoek bleek dat de politie in Glasgow meer 16-jarigen controleerde dan er woonden in de stad. Vaak leverden die controles niets op. “De effectiviteit van het politiewerk neemt juist toe als de politie inzicht krijgt in de effectiviteit van controles. Als de politie vaak in dezelfde wijk controleert, maar nooit feiten vaststelt, kan het korps daarvan leren.”

Bouwen aan vertrouwen

De informatie zou toegankelijk moeten worden voor academici, zodat ze er onderzoek naar kunnen doen. “Klaarheid scheppen in de identiteitscontroles is één ding. In samenwerking met Unia willen we onze agenten trainen om identiteitscontroles rustig te laten verlopen. Taalgebruik speelt een belangrijke rol. Door ook te investeren in neutrale ontmoetingen tussen agenten en jongeren in de Brusselse wijken zorgen we ervoor dat jongeren en agenten contact hebben buiten de context van een identiteitscontrole. Zo bouwen we aan vertrouwen en begrip tussen beide partijen”, besluit Benjumea-Moreno.

De zes politieraden zullen de motie vermoedelijk de komende weken bespreken. Door corona zijn sommige vergaderingen tijdelijk uitgesteld zodat de politieraad digitaal kan vergaderen.