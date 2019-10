Grimmige sfeer tijdens protestactie Koerden: politie zet traangas in SHVM

09 oktober 2019

15u44 4 Brussel Een honderdtal Koerden verzamelde woensdag om 14 uur op het Luxemburgplein in Brussel, vlak bij het Europees parlement om te manifesteren. Ze eisen enerzijds dat Koerdisch volksleider Abdullah Öcalan, die sinds 1998 vastgehouden wordt in Turkije, opnieuw vrijkomt. Anderzijds willen ze dat de Turkse regering, maar ook Russisch president Erdogan die bevestigde da Turkije Syrië binnevalt, de Syriërs met rust laten.

De betoging verliep aanvankelijk vreedzaam. Na een uur verplaatste de groep zich naar de Amerikaanse ambassade, omdat volgens hen Trump hun land wil stelen. Daar begonnen de betogers amok te maken, waardoor de aanwezige politie gedwongen werd om traangas te gebruiken. Een vrouw kreeg traangas in de ogen en werd in een ziekenwagen ter plaatse verzorgd. Ook sloegen agenten enkele manifestanten met hun wapenstok.

Later zette de politie ook een waterkanon en een helikopter in. De betogers bleven een tijdje ingesloten door de politie, maar kregen later de toestemming om hun optocht voort te zetten door de Belliardstraat onder begeleiding van de politie.

Omstreeks 16.30 verzamelden de manifestanten opnieuw op het Luxemburgplein.

Öcalan

De Koerden menen dat Öcalan een hevige voorstander is van een politieke, onderhandelde oplossing van de Koerdische kwestie en zou dat volgens hen meermaals in de praktijk bewezen hebben. “Het regime van Erdogan is op oorlogspad en wilt niet luisteren”, zegt Orhan Kilic, raadslid van de Koerdische gemeenschap in België. “Daarom ook dat Öcalan al jaren in totale isolatie gehouden wordt op een gevangeniseiland. Behalve enkele keren, kunnen zijn familie en advocaten hem niet bezoeken.”

Aanval in Syrië

De Koerdische regering in het Noord-Oosten van Syrië riep zowel hun inwoners als mensen in het buitenland op om te protesteren tegen het offensief van Ankara. De Turkse regering kondigde aan dat een aanval tegen de Koerden in Noord-Syrië snel zou beginnen. Een Turkse beambte meldde aan de krant Bloomberg dat troepen al begonnen waren met de oversteek naar Syrië. Dat bericht is intussen ontkend door Turkse functionarissen. “De voorbereidingen zijn bezig”, klinkt het. “Soldaten hebben vanmorgen met zwaar materiaal een blok verwijderd aan de grensmuur.”