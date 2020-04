Grillzaak opent voor eerste keer sinds lockdown, meteen schouwbrand JCV

11 april 2020

21u13 0 Brussel Een grillzaak op de Leuvensesteenweg in Sint-Joost-ten-Node heeft zaterdag een hele portie pech te verwerken gekregen. Net op de eerste dag dat de zaak opnieuw open ging, brak er brand uit.

Het vuur ontstond omstreeks 19.20 uur in de keuken van de zaak. Daar werden op dat moment voor de eerste keer sinds de lockdown weer maaltijden bereid om af te halen. Het vuur sloeg over in de schouw van het gebouw.

De brandweer was het vuur snel meester en gewonden vielen er niet. De keuken is wel buiten gebruik door de brand. De bewoners van de bovenliggende appartementen moesten hun woning even verlaten maar konden na een CO-controle terug naar huis.

De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk, maar volgens de brandweer gaat het om een ongeval.