Greenpeace vraagt beter fietsbeleid tijdens Tour SZM

07 juli 2019

18u55 0 Brussel ‘Real heroes ride bikes’, dat hing Greenpeace op in de Wetstraat tijdens de Tour de France. Zo willen ze politici aanzetten voor een beter fietsbeleid. “De Wetstraat is normaal gezien vol met auto’s, vandaag is dat eens anders en eigenlijk moet het altijd zo zijn”, zegt Mathieu Soete, woordvoerder van Greenpeace.

De fiets krijgt dit weekend veel aandacht in Brussel, maar volgens Mathieu Soete woordvoerder van Greenpeace, moet het mobiliteitsbeleid ook rond de voetganger en fietser gemaakt worden en niet de vervuilende auto. “Het spandoek komt goed in beeld en we hopen dat de fiets niet enkel tijdens autoloze zondag of een grote evenement zoals de Tour de France in de kijker gezet wordt.”

Het spandoek in de Wetstraat ophangen is vooral symbolisch om de politici aan te moedigen. Auto’s op fossiele brandstof vervuilen de lucht niet enkel met CO2 maar ook met fijnstof en schaden hiermee de volksgezondheid. Als we meer zouden inzetten op een beter fietsbeleid en openbaar vervoer dan zouden we al een stap verder zijn.