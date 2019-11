Gratis fietslichtjes uitgedeeld om zichtbaarheid te promoten JCV

12 november 2019

17u06 0 Brussel Bike Brussels heeft dinsdagmorgen actie gevoerd om fietsers aan te zetten om hun verlichting te gebruiken. Er werden gratis lichtjes en ontbijt uitgedeeld.

De campagne ‘Be bright, use a light’ moet het gebruik van, fietsverlichting in de donkere wintermaanden promoten. Uit tellingen bleek immers dat 14 procent van de fietsers zonder licht op de baan is. Ondanks de vele straatverlichjting in de stad, zijn fietsers daarom niet altijd goed zichtbaar. De organisatie pleit er ook voor om een fluo hesje te dragen.

Om dat allemaal in de verf te zetten werd er door Bike Brussels, samen met partners van de Fietsersbond en GRACQ, dinsdag gratis ontbijt uitgedeeld aan fietsers op twaalf plaatsen in Brussel. Wie op stap was zonder licht, kreeg een gratis setje omgebonden.