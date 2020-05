Grassprieten komen piepen op de Grote Markt



JCV

12 mei 2020

16u58 0 Brussel De Grote Markt in Brussel ligt er al enkele weken doodkalm bij. Daar maakt de natuur handig gebruik van. Tussen de zee van grijze kasseien komen immers al grassprieten piepen.

Zelfs al voor de lockdown was het erg kalm op de Grote Markt omdat het toerisme zo goed als volledig was stilgevallen door de coronacrisis. Ook tijdens de lockdown zelf was het plein zo goed als altijd leeg, nu de cafés en restaurants daar gesloten zijn.

Omdat het ondertussen voornamelijk zonnig was met enkele regenbuien, bleek het gras niet langer te houden. Nu er geen voetgangers meer zijn om de sprieten de kop in te drukken, krijgt het groen vrij spel.