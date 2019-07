Grand Départ na 50 jaar weer in onze hoofdstad en dus heerst er wielergekte in Brussel: Fan Park op het De Brouckèreplein rekent op minstens 200.000 bezoekers SZM

04 juli 2019

19u07 0 Brussel Vandaag is er in Brussel op het De Brouckèreplein zowel het Fan Park geopend als de ploegen van de Tour de France voorgesteld. Wielerfanaten komen van ver om een glimp op te vangen van hun favoriete coureurs. Zelfs van New York.

Het startschot van de Tour de France is officieel gegeven, maar de wedstrijd gaat zaterdag pas echt van start. De Grand Départ van de 106de Ronde van Frankrijk vindt na 50 jaar weer plaats in onze hoofdstad en dat blijft in Brussel niet onopgemerkt. Het Fan Park op het De Brouckèreplein rekent op minstens 200.000 bezoekers. Ook de grote markt liep langzaam vol en volgens de laatste officiële cijfers van de politie zijn 750.000 wielerfanaten komen kijken naar de ploegenvoorstelling.

Fan Park

Het Fan Park van de Tour op het De Brouckèreplein in Brussel werd donderdag om 14 uur ingehuldigd. Dat werd gedaan in aanwezigheid van voormalig professioneel wielrenner Bernard Hinault. De Fransman won net als Eddy Merckx vijf keer de Tour de France.

Ook de directeur van de Tour de France Christian Prudhomme, Brussels burgemeester Philippe Clos, schepen van Cultuur, Toerisme en Grote Evenementen Delphine Houba en sportschepen Benoit Hellings waren aanwezig. “Dit is een historische gebeurtenis,” vond schepen van Cultuur Houba. “Het is de tweede keer dat de ‘Grand Départ’ in Brussel plaatsvindt na 1958.”

De bedoeling is dat het Fan Park een plaats is waar iedereen kan komen genieten van de Tour. Hier kunnen wielerfans het parcours zien en er tot zondag gewoon een groot feest van maken

Enkele tientallen mensen stonden ​​bij de ingang in de rij om de plaats te ontdekken. Meerdere stands van de sponsors van de Tour kregen een plaatsje op het plein. De verschillende partners zoals Century 21, Lotto, Logis, entertainen gratis de passanten met interactieve spelletjes. Zo konden kinderen bijvoorbeeld een ritje doen op een zelfgemaakte velodroom, kon je Lotto-ticketjes winnen, foto's laten nemen of gewoon in ligstoelen genieten van de zon en de ploegenvoorstelling. "De bedoeling is dat het Fan Park een plaats is waar iedereen kan komen genieten van de Tour. Hier kunnen wielerfans het parcours zien en er tot zondag gewoon een groot feest van maken", klinkt het.

Een Amerikaanse familie komt speciaal voor de Tour de France uit New York naar Brussel. “Ik ben al jarenlang fan van de koers en van de Tour in het algemeen,” zegt Doug Kundel. “Mijn gezin heeft dit speciaal voor mij geboekt en maandag vertrekken we terug.”

Het Fan Park blijft vandaag nog tot 20 uur open. Op vrijdag en zaterdag kan je er genieten van 10 tot 19 uur en op zondag van 11 tot 18 uur.

Ploegenvoorstelling met 75.000 fanaten

Om 17.25 uur vertrokken de ploegen vanaf het Koningsplein voor een kort ritje door onder meer de Koninklijke Sint-Hubertusgalerijen tot op het podium op de Grote Markt. Daar kwamen 75.000 fanaten kijken naar hun favoriete wielrenner. In afwachting van de ploegen werden de aanwezigen getrakteerd op een show van de Belgische kampioen beatboxen, Big Ben, een bmx-demonstratie en dansshows. Nadien reden de coureurs door het stadscentrum en eindigden ze hun rit op het Fan Park.