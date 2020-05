Granaat ontploft in Brusselse bar SHVM

12 mei 2020

16u22 2 Brussel In een bar op de Leuvenseweg in Brussel is in de nacht van maandag op dinsdag een granaat gegooid die vervolgens ontplofte. Niemand raakte daarbij gewond. Het parket van Brussel heeft een onderzoek geopend.

Een bar, dicht gelegen bij het parlement, vertoonde dinsdagochtend heel wat schade. Enkele werknemers die ‘s ochtends in het café aankwamen, merkten grote gaten en sporen op de ruiten van het gebouw.

“Het vooronderzoek loopt”, zegt Denis Goeman van het parket van Brussel. “Er werd een ballistische deskundige gevorderd en ter plaatse gestuurd. Volgens de eerste vaststellingen werd er een granaat in het café gegooid die daar vervolgens ontplofte.”

Volgens Goeman kon er nog geen verdachte geïdentificeerd worden, maar zou het incident mogelijk kunnen wijzen op een afrekening in het criminele milieu. Ook is het nog onduidelijk of het gaat om een of meerdere daders. Bij het incident vielen geen gewonden.