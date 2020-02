Good Food deelt 20.000 gratis zadenkits uit JCV

25 februari 2020

10u12 0 Brussel Brusselaars met groene vingers kunnen dit voorjaar opnieuw een gratis zadenkit bestellen via Good Food, dat duurzame voeding promoot. Daarmee kan je je eigen sla, snijbiet en komkommer kweken. Vorig voorjaar werden er al 10.000 kits verspreid en dat aantal wordt nu dus verdubbeld.

Good Food is een initiatief van Leefmilieu Brussel en het Brussels Gewest om duurzame voeding te promoten. Een van de maatregelen is het uitdelen van zadenkits waarmee je in de tuin aan de slag kan. Dit jaar worden maar liefst 20.000 kits met zaadjes van sla, snijbiet en komkommer gratis verstuurd naar alle Brusselaars die ze aanvragen. Een kit aanvragen kan via de website van Good Food. De zaden moeten dan vanaf begin volgende maand in de bus vallen.

Wie dit jaar wil starten met een moestuin kan trouwens op hulp rekenen. Wie vragen heeft of hulp nodig heeft, kan daarvoor terecht bij de ‘Moestuinmeesters’. Voor elke gemeente is er een lijst van gediplomeerde tuiniers. Zij hebben een opleiding gekregen en in ruil ondersteunen ze moestuininitiatieven.