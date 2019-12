Gokwebsite Bingoal slachtoffer van hackers: “Voorlopig geen geld van klanten gestolen” Robby Dierickx

06 december 2019

14u49 0 Brussel Gokwebsite Bingoal is eind november het slachtoffer geworden van hackers. Volgens de computercriminelen wisten ze heel wat belangrijke data te bemachtigen. De Federal Computer Crime Unit van de politie is inmiddels met een onderzoek gestart. Bingoal laat weten dat er voorlopig geen geld van de klanten gestolen werd.

Op zaterdag 23 november lag de server van gokwebsite Bingoal, waar klanten onder meer op voetbal en wielrennen kunnen wedden, plots plat. “Aanvankelijk wisten we niet wat de oorzaak was, maar later op de dag bleek dat het om ransomware (het blokkeren van data op een computer om losgeld te eisen, red) ging”, zegt Joeri Impens, CEO van Bingoal. “Uiteindelijk kregen we onze site een dag later opnieuw online. Dankzij de hulp van computerexperts leek alles dan ook opgelost. Tot we op 27 november plots een anonieme mail kregen waarin hackers ons vroegen om contact met hen op te nemen.”

Bingoal schakelde daarop de Federal Computer Crime Unit, de politiedienst die ICT-criminaliteit bestrijdt, in. “We hebben zelf geen contact opgenomen met de hackers en laten de politie het onderzoek voeren”, aldus nog Joeri Impens. “De hackers vroegen op het eerste gezicht niet meteen losgeld, maar lieten wel weten dat ze belangrijke data en informatie konden bemachtigen. Momenteel is het nog onduidelijk of dit effectief klopt en zo ja, hoe groot de impact is.”

Klanten ingelicht

Deze week werden de klanten van Bingoal op de hoogte gebracht van de hacking. “We weten immers niet of er ook data van onze klanten gestolen werd”, zegt de CEO nog. “Daarom raden we hen aan om waakzaam te zijn en hebben we hen gevraagd om uit voorzorg hun wachtwoord te wijzigen. Als ze zelf toch vreemde zaken op hun account ontdekken, kunnen ze het best contact opnemen met de bevoegde autoriteiten. Voorlopig hebben we evenwel geen weet van klanten wiens geld van hun account gehaald werd. Voor Bingoal is het overigens pas de eerste keer dat we zo’n hacking meemaken.”

Kort voor de zomer werd ook ASCO in Zaventem, een bedrijf dat vliegtuigonderdelen bouwt, getroffen door ransomware. Daar eisten de hackers wel losgeld. Het bedrijf was door de hacking meer dan tien dagen gesloten, met zware financiële gevolgen.