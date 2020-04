Gokverslaafde aanhangwagendief krijgt 30 maanden cel met uitstel Wouter Hertogs

30 april 2020

14u57 0 Brussel Een 31-jarige man uit Anderlecht is veroordeeld tot 30 maanden cel met uitstel voor de diefstal van maar liefst 17 aanhangwagens in en rond Brussel. “Ik had het geld nodig voor mijn gokverslaving”, gaf hij als excuus tegen de speurders.

De man specialiseerde zich in het stelen van aanhangwagens van bedrijven of particulieren. Tussen januari en juni 2019 reed hij met de wagen van zijn echtgenote in Brussel rond, op zoek naar aanhangwagens. als hij een interessante aanhangwagen bemerkte ging hij ermee aan de haal. “Sinds zijn 16e is hij al verslaafd aan casino’s”, pleitte zijn advocaat eerder, “alles wat hij heeft geeft hij daaraan uit." De rechter besloot de achterliggende problematiek aan te pakken en gaf hem een celstraf met probatie-uitstel. Als probatievoorwaarden moet hij zich onthouden van alcohol en moet hij zich laten behandelen voor zijn gokprobleem.