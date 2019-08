Goede start voor Brussels Summer Festival ondanks hondenweer JCV

15 augustus 2019

20u23 0 Brussel Ondanks de soms stevige regen kon het Brussels Summer Festival rekenen op veel toeschouwers op het Paleizenplein. Christine and the Queens zorgde woensdag voor een eerste hoogtepunt.

In totaal staan er van maandag 14 tot zondag 18 augustus 55 groepen geprogrammeerd op 3 podia. Hoofdact op woensdag was Christine and the Queens, bekend van haar hit ‘Christine’, die moeiteloos het Paleizenplein inpakte. “Het was een prachtige show”, zegt Jeremy Callier, die verantwoordelijk is voor de programmatie van het Brussels Summer Festival (BSF). “We hadden een beetje schrik door de regen voor de opkomst, maar het Paleizenplein stond voor meer dan de helft vol. Onze bezoekers hebben zeker waar voor hun geld gekregen. Ik heb ook erg genoten van de Zweedse Tove Lo: die had ondanks een enorme plensbui het publiek helemaal mee.”

Donderdagavond mocht de Franse rapper Booba afsluiten op het Paleizenplein. De artiest is bij onze Zuiderburen erg bekend. “Het thema van donderdag is hiphop en daarvoor verwachten we minstens evenveel volk als gisteren, waarschijnlijk zelfs meer”, zegt Callier. “Het weer is ook aan het uitklaren. Ik denk dat we ondanks de weersomstandigheden niet mogen klagen. We hebben een goede start genomen.”

Uitwijken

Net zoals andere jaren liggen de podia op het Paleizenplein en aan de voet van de Kunstberg. “We zijn wel nog op het laatste moment moeten uitwijken van onze traditionele plek op het Museumplein”, zegt Callier. “Maar daar waren werken aan de gang. We hadden gevraagd om die te stoppen, maar dat is niet meer gelukt. Daarom wijken we uit naar de zaal La Madeleine. Daar kunnen we zelfs meer mensen ontvangen dan op het Paleizenplein.”

Naast de concerten is er ook randanimatie, zoals bijvoorbeeld foodtrucks. BSF zorgde voor deze achttiende editie trouwens eveneens voor een campagne tegen pesterijen op straat en seksisme. Gedurende het festival zal de vzw ‘Handen af! Stop seksisme’ de bezoekers van de problematiek bewustmaken.

Woensdag en donderdagnamiddag verliepen alvast zonder incidenten. Volgens de politie moest er een persoon gewond worden afgevoerd naar het ziekenhuis, maar de oorzaak daarvan was nog niet bekend.

Wat staat er nog op het programma?

Tickets voor het Brussels Summer Festival zijn nog steeds te koop. Deze artiesten kan je de komende dagen nog aan het werk zien. Wie een festivalbandje heeft, krijgt in de dagen erna nog korting in verschillende Brusselse musea.

Hooverphonic

Veel moeten we niet zeggen over een van de meest bekende Belgische groepen van de laatste 25 jaar. Live altijd garant voor een stroom bekende nummers. Deze keer treedt Luka Cruysberghs aan als de nieuwe zangeres van de band.

Vrijdag, Paleizenplein, 20.45 uur

Giorgio Moroder

Veteraan Giorgio Moroder (78) geeft zijn eerste festivalconcert in België met een twaalfkoppige liveband. Wie wil weten waar deze pionier van de disco en de elektronische muziek de mosterd haalde, moet zeker gaan kijken.

Vrijdag, Paleizenplein, 22.30 uur

The Magician

Beats, beats en nog eens beats. Deze Brusselse dj zorgt steevast voor een feestje. Je kent hem van de bekende remixes van ‘I Follow Rivers’ van de Zweedse zangeres Lykke Li en ‘Happiness’ van Sam Sparro. Hij is ook een helft van het duo Aeroplane.

Zaterdag, Kunstberg, 22.30 uur

Blanche

Liefhebbers van het Eurovisiesongfestival kennen ongetwijfeld ‘City Lights’ nog, het nogal atypische nummer waarmee Blanche twee jaar geleden vierde werd op de liedjeswedstrijd. Ze mag nuu bewijzen dat zee nog meer in haar mars heeft. In de loop van dit jaar komt haar eerste album uit.

Zondag, Kunstberg, 19.15 uur

Lost Frequencies

‘Are you with me’? Felix De Laet, beter bekend als Lost Frequencies scoorde in 2014 een nummer 1-hit in 8 landen met dit nummer. De trein is sindsdien niet gestopt. Een niet te missen afsluiter van Brussels Summer Festival.

Zondag, Paleizenplein, 22.30 uur