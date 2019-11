Godshuizenbrug nog steeds niet geopend SHVM

06 november 2019

17u26

Bron: Bruzz, Eigen berichtgeving 1 Sint-Jans-Molenbeek De Godshuizenbrug in Sint-Jans-Molenbeek is al sinds 19 september gesloten nadat een bestuurder met zijn vrachtwagen tegen de brug botste. Nochtans werd toen gezegd dat de brug enkele dagen later weer toegankelijk zou zijn voor het verkeer.

Een Poolse bestuurder raakte tijdens het oprijden van de brug een steunpilaar door een foute inschatting. Door het incident werd de brug beschadigd en moest ze tijdelijk afgesloten worden. De brug werd omhoog gehaald en er werden langs beide kanten afsluitingen geplaatst, om te voorkomen dat mensen toch de afslag naar de brug zouden nemen.

Medewerkers van de haven meenden dat de brug enkele dagen later weer geopend zou worden, maar nu, anderhalve maand later, moeten heel wat bewoners nog steeds een heel stuk omrijden via de Ninoofsepoort of de brug aan Delacroix.

Volgens Sylvain Godefroid is de schade veel groter dan aanvankelijk gedacht en moest er lang gewacht worden op vervangstukken.

Als alles goed gaat, zal de brug donderdag weer toegankelijk zijn voor het verkeer.