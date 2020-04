GO! Scholengroep Brussel neemt 172 laptops in ontvangst JCV

24 april 2020

14u59 0 Brussel Via de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) zijn vrijdagochtend 172 laptops geleverd in het Atheneum Unesco in Koekelberg. Die zullen nu verdeeld worden over de bassischolen van de GO! Scholengroep Brussel.

De verdeling kadert in het samenwerkingsakkoord van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) met DigitalForYouth.be vzw. Het gaat om oudere laptops die opnieuw in orde werden gebracht. “Om al onze leerlingen gelijke kansen te geven op afstandsonderwijs, is het uiterst belangrijk dat ze een laptop en een internetverbinding hebben”, Pascal Onderdonk, coördinerend directeur GO! Scholengroep Brussel. “Deze levering is een grote steun voor de leerlingen én hun ouders. Om de volledige vraag te beantwoorden, waren onze scholen al gestart met het uitlenen van eigen laptops.”

De dienst ICT van GO! Scholengroep Brussel zal de ontvangen laptops maandag en dinsdag aan de basisscholen bezorgen. Deze eerste levering volstaat niet om aan de nood van de scholengroep te voldoen. Daarom zijn nog eens 210 extra exemplaren aangevraagd.